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Ankara'da, sağlık çalışanlarına özel otobüs

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2020
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ANKARA'DA, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖZEL OTOBÜS

Son dakika haberi... , başkan 'ın talimatıyla, Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında saatte bir servis yapacak şekilde sağlık çalışanlarına özel otobüs tahis edileceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın 'ın talimatıyla yarın sabahtan itibaren Şehir Hastanesi 112 otobüs güzergahında saatte bir servis yapacak şekilde sağlık çalışanlarımıza özel otobüs tahsis edilmiştir. Sağlık çalışanlarımızın kurum kimliklerini göstererek binecekleri otobüslerimizin flamalarında 'Sağlık Çalışanları Servisi' yazacaktır." denildi.

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