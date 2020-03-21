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Başkan Erdoğan'dan Miraç Gecesi mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2020 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MİRAÇ GECESİ MESAJI

Başkan Erdoğan, Twitter adresinden mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan, ''Milletimizin ve İslam aleminin Miraç Gecesini tebrik ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı , Türk milletinin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti.

Erdoğan Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç gecesini tebrik ediyorum. vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'��n paylaşımında, İsra Suresi'nin 1. Ayeti de yer aldı.

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