Başkan Erdoğan'dan Miraç Gecesi mesajı
Başkan Erdoğan, Twitter adresinden Miraç Gecesi mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan, ''Milletimizin ve İslam aleminin Miraç Gecesini tebrik ediyorum'' ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti.
Erdoğan Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç gecesini tebrik ediyorum. Miraç gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'��n paylaşımında, İsra Suresi'nin 1. Ayeti de yer aldı.
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