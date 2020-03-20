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Umreden dönen çift, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.03.2020
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UMREDEN DÖNEN ÇİFT GÖZLEM ALTINA ALINDI

Son dakika haberine göre, 'in Erdek ilçesinde, umreden dönen ve yüksek ateş ile gribal enfeksiyon şikayeti bulunan çift, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Erdek ilçesinde, yaklaşık 10 gün önce umreden dönen karı-koca, yüksek ateş ve gribal enfeksiyon şikayetiyle 112 Acil'i arayarak, yardım istedi. Hemen adrese gelen sağlık ekipleri, isimleri açıklanmayan çifti, merkezde bulunan bir hastaneye götürdü. Gözlem altına alınan çifte test yapıldığı, sonucun beklendiği öğrenildi.

ERDEK BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

, hoparlörden, "Umreden gelen iki vatandaşımız tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınmışlardır. Vatandaşlarımızda yüksek ateş mevcuttur. Test sonuçlarına göre Erdek halkı bilgilendirilecektir. Umreden gelen vatandaşlarımızın, Yalı Mahallesi'nde oturdukları apartman ve bağlı olduğu sokak, Erdek Belediyesi tarafından ilaçlanarak dezenfekte edilecektir" şeklinde anons yaptı.

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