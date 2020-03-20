İtalyanlar sokak ortasında can veriyor! O görüntüler ortaya çıktı
Dünya koronavirüs ile savaşını sürdürürken bu savaşta en büyük kayıplar İtalya'da yaşanıyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 İtalya'da en yüksek ölüm sayısına ulaştı. İnsanların koronavirüs dolayısıyla sokaklarda öldüğü görüntüler ortaya çıktı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgınına en ağır kaybı veren ülke İtalya oldu. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ülkeden gelen son görüntüler tüyler ürpertti.
İTALYANLAR SOKAK ORTASINDA CAN VERİYOR
41 bin 35 vakanın görüldüğü ve 3 bin 405 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede koronavirüse yakalananlar, sokak ortasında can vermeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir adam yol ortasında yerde hareketsiz bir şekilde yatarken, bir kadının da bankta hayatını kaybettiği görüldü.
ÖLÜ SAYISINDA ÇİN'İ GERİDE BIRAKTILAR
İtalya, koronavirüsten ölenler bakımından, virüsün ortaya çıktığı Çin'i geride bıraktı. Çin'de şimdiye kadar 3 bin 249 kişi öldü.
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