20 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Lost'un yıldızı Daniel Dae Kim’den kötü haber! Koronavirüs testi pozitif

Koronavirüse yakalanan dünyaca ünlü isimler arasında Daniel Dae Kim de dahil oldu. Idris Elba, Tom Hanks, Kristofer Hivju, Indira Varmadagibi, Itziar Ituno gibi ünlü yıldızların ardından bir döneme damga vuran Lost dizisinin yıldızlarından Daniel Dae Kim de koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Çekimler için New York'ta bulunan oyuncu, yeni dizisinde ironik bir şekilde, bir grip salgını sırasında hastalara yardım etmek üzere işe alınan bir doktoru oynadığını belirtti.

Giriş Tarihi: 20.03.2020 17:39 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 17:43
  • 1
  • 11
Lost'un yıldızı Daniel Dae Kim’den kötü haber! Koronavirüs testi pozitif

Güney Koreli yıldız oyuncu Daniel Dae Kim de koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

  • 2
  • 11
Lost'un yıldızı Daniel Dae Kim’den kötü haber! Koronavirüs testi pozitif

51 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, virüs için tanılama yolculuğuna başladığını ve halkın izolasyon yönergelerini izlemesini istediğini dile getirdi.

  • 3
  • 11
Lost'un yıldızı Daniel Dae Kim’den kötü haber! Koronavirüs testi pozitif

Test sonucunu aldığında Hawaii'de bulunan ünlü oyuncu, son birkaç hafta New York'taydı ve yeni dizisi New Amsterdam'ın çekimlerine katılmıştı.

  • 4
  • 11
Lost'un yıldızı Daniel Dae Kim’den kötü haber! Koronavirüs testi pozitif

Yeni projesinde ironik bir şekilde, bir grip salgını sırasında hastalara yardım etmek üzere işe alınan bir doktoru oynadığını belirten ünlü oyuncu, gerçek hayattaki salgın haberleri arttığında, Hawaii'deki ailesinin yanında döndüğünü doğruladı.

  • 5
  • 11
Lost'un yıldızı Daniel Dae Kim’den kötü haber! Koronavirüs testi pozitif

Kim, yaptığı açıklamada; "Covid-19 için pozitif test sonucu aldığımı bildirmek istedim. Bu süre boyunca asemptomatik olduğumu bilmeniz sizin için önemli. Güvende olmak için, eve geldiğimde kendimi bir odada karantinaya aldım ve dinlenmeye çalıştım" diye konuştu.