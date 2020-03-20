Lost'un yıldızı Daniel Dae Kim’den kötü haber! Koronavirüs testi pozitif

Koronavirüse yakalanan dünyaca ünlü isimler arasında Daniel Dae Kim de dahil oldu. Idris Elba, Tom Hanks, Kristofer Hivju, Indira Varmadagibi, Itziar Ituno gibi ünlü yıldızların ardından bir döneme damga vuran Lost dizisinin yıldızlarından Daniel Dae Kim de koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Çekimler için New York'ta bulunan oyuncu, yeni dizisinde ironik bir şekilde, bir grip salgını sırasında hastalara yardım etmek üzere işe alınan bir doktoru oynadığını belirtti.