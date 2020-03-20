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20.03.2020

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni corona virüs vaka sayısını açıkladı! 20 Mart Cuma | Video

Son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs salgınıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama geldi. Bakan Koca sosyal medya adresinden koronavirüsteki son rakamları açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 150'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama geldi.

İŞTE AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311'i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM." ifadelerine yer verdi.

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