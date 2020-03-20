Son dakika: Bakan Pakdemirli'den çiftçilere müjde! "Ödemeler bugün hesaplara yatacak"

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çiftçilere müjde veren Pakdemirli, "Desteklerimiz hakkında da kimlik numarasına göre ödemeler yapılacak. Bugün 0 olanlara başlanacak. Saat 18.00'den sonra ödenecek." açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

SÜPER MARKETLERDE YAPILAN STOKLAMA

Tabii Türkiye'nin gıda stoğuyla ilgili hiçbir problem yok. Bazıları çok hazırlıklıydı. Bazıları istekliydi. Biz dedik ki stok seviyelerinizi arttırın. Ön hazırlık için bunu konuşalım. 11 Mart'tan itibaren geçen yılın aynı dönemine göre alışverişlerde yüzde 60-70 artış görünüyor. Vatandaşlarımız evde de olsa tüketilecek oran belli. Stoklanan kalemlerle alakalı daha fazla tüketemeyecekler sonuçta.

TÜRKİYE'NİN GIDA STOKLARI YETERLİ

Kendi kendine yeten bir ülke. Savunma sanayi kadar önemli diyorduk, hazırlıklı olmak gerekiyor. Biz tüm gayretleri gösterdik, gösteriyoruz. Kimse endişe etmesin. Et, süt, hububat kısmında her kısımda stoklar yeterli. Balıkta da 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan ülkeyiz. Yetiştiricilik ve avcılık noktasında bir eksiğimiz yok. Protein kaynaklarında eksik yok. Görürsek, gerekli tedbirleri alırız. Ne et, süt, makarnada eksik yok. Market raflarımıza gerekli takviyeler yapıldı. Bunlar hijyen, kolonya kısmındaydı. Özellikle üretim açısından etil alkol erişime problem kalmadı.

Bizim strateji ofisinden aldığım bilgiler doğrultusunda bir fiyat artışı yok. Bazı besiciler Ramazan sebebiyle kesime gelen hayvanı ertelediğini görüyoruz. Müdahale gerekirse yetecek miktarın üstünde stoğumuz var. Bir miktar salam, sucuk, sosis bu kısma normalden daha ucuz fiyatlarla et verilmesi söz konusu oldu. Bunu da verdik. Üreticimizi zora sokmayacağız, spekülatif bir şey gördüğümüzde tüketicimizin yanında oluruz.

Türkiye'nin kabaca yıllık etin 4'te 3'ü kesime hazır bir şekilde bekliyor. Et süt kurumu depoları da yeterli. Fahiş artışlarda müdahalesini yaparız.

ET İTHALİ VE YURT DIŞINDAN GELEN EVCİL HAYVANLAR

Bu işin hayvanlar üzerinden geçtiğine dair kanıt yok. Tek bir vaka Hong Kong'ta bir köpekte. Pet hayvanlarıyla iç içe yaşayınca bir ihtimal taşıyıcı olabilir ancak ciddi bir risk görmüyoruz. Ancak egzotik hayvanların ithalatına engel koyduk. Bunların taşıyıcı olma ihtimali var. Ancak gıda kaynağımız hayvanlarla ilgili herhangi bir bilimsel çalışma yok. Ayrıca kanıt da yok. Afiyetle herkes gıdasını tüketebilir.

81 İLDE TÜM İLÇELERDE DENETİM SEFERBERLİĞİNE BAŞLIYORUZ

365 gün denetimimiz devam ediyor. Bugünden başlamak üzere 81 ilde denetimlerimiz yeniden başlıyor. Rehberlik ve eğitim amaçlı denetim başlatıyoruz. Belediyelerimiz de yapıyor. Ancak 81 ilde tüm ilçelerde denetim seferberliğine başlıyoruz.

ÇİFTÇİLERE DESTEK

Desteklerimiz hakkında da kimlik numarasına göre ödemeler yapılacak. Bugün 0 olanlara başlanacak. Saat 18.00'den sonra ödenecek. 1 milyar 572 milyon 500 bin TL ödeme yapılacak

KOLONYA STOKLARI YETERLİ Mİ

Şu an itibarıyla sıkıntı yok, 5-6 ay stok var.

AT YARIŞLARI ERTELENDİ

At yarışlarımız seyircisiz olarak devam etmekteydi. Ancak at yarışlarını da erteledik.