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Osmaniye'de 5 kişi koronavirüs karantinasını ihlal etti! İşte cezası

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Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
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KORONA KARANTİNASINI DELDİLER! İŞTE CEZASI...

'de, yurt dışından gelen ve evlerinde gözlem altına alınan 5 kişiye, 14 günlük karantina sürecini ihlal ettikleri gerekçesiyle 392'şer lira para cezası uygulandı.

Sumbas'ın Yeşilyayla Köyü ve Düziçi'ne bağlı Ellek Beldesi'nde, Suudi Arabistan'dan döndüğü öğrenilen ve evlerinde 14 gün geçirmeleri istenen R.G. (59), Ö.F. (72) ve S.S. (75) ile birlikte O.Y.(58) ve eşi F.Y.'nin (58) koronavirüse karşı evde izleme, bilgilendirme ve onarım formu imzalatılmasına rağmen tutanağa uymayarak dışarıda serbest bir şekilde dolaştıkları tespit edildi.

392'ŞER LİRA PARA CEZASI
Cumhuriyet savcısının bilgisi doğrultusunda bu kişilere, sorumluluklarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira idari para cezası uygulandı.

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