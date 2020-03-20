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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı: Koronavirüs’e karşı cepheyi genişletiyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
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KORONAVİRÜS’E KARŞI CEPHEYİ GENİŞLETİYORUZ

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. İletişim Balkanı Altun, "Koronavirüs’e karşı cepheyi genişletiyor, verdiğimiz mücadeleye her gün aldığımız dinamik kararlarla ivme kazandırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , "Koronavirüs'e karşı cepheyi genişletiyor, verdiğimiz mücadeleye her gün aldığımız dinamik kararlarla ivme kazandırıyoruz. Bu çerçevede bugün yaşanan gelişmelerden bazılar:" paylaşımında bulundu.

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