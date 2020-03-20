Son dakika: Cumhurbaşkanlığı: Koronavirüs’e karşı cepheyi genişletiyoruz
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. İletişim Balkanı Altun, "Koronavirüs’e karşı cepheyi genişletiyor, verdiğimiz mücadeleye her gün aldığımız dinamik kararlarla ivme kazandırıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Koronavirüs'e karşı cepheyi genişletiyor, verdiğimiz mücadeleye her gün aldığımız dinamik kararlarla ivme kazandırıyoruz. Bu çerçevede bugün yaşanan gelişmelerden bazılar:" paylaşımında bulundu.
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