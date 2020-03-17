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Koronavirüsü karantina yurtlarında hazırlıklar tamamlandı! İşte son görüntüler
Yurt dışından gelecek ve 14 gün boyunca gözetim altına alınacak vatandaşlar için tahsis edilen öğrenci yurtlarında hazırlıklar tamamlandı. Yurt çevresinde güvenlik güçlerinin nöbet tutuyor. 14 gün boyunca karantina altında kalacak vatandaşlar için almaları gereken 5 önlem ile ilgili bir görsel asıldı.
Giriş Tarihi: 17.03.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 12:48
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