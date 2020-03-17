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Koronavirüsü karantina yurtlarında hazırlıklar tamamlandı! İşte son görüntüler

Yurt dışından gelecek ve 14 gün boyunca gözetim altına alınacak vatandaşlar için tahsis edilen öğrenci yurtlarında hazırlıklar tamamlandı. Yurt çevresinde güvenlik güçlerinin nöbet tutuyor. 14 gün boyunca karantina altında kalacak vatandaşlar için almaları gereken 5 önlem ile ilgili bir görsel asıldı.

Giriş Tarihi: 17.03.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 12:48
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Koronavirüsü karantina yurtlarında hazırlıklar tamamlandı! İşte son görüntüler

İstanbul Valiliği, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri doğrultusunda Valilik koordinasyonunda Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan İstanbul'a gelecek vatandaşların 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacağı duyurmuştu.

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Koronavirüsü karantina yurtlarında hazırlıklar tamamlandı! İşte son görüntüler

Yurt dışından gelecek vatandaşların gözetim altında tutulması için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu, KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu, KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu tahsis edildi.

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Koronavirüsü karantina yurtlarında hazırlıklar tamamlandı! İşte son görüntüler

Güngören'de bulunan KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu'nda hazırlıklar tamamlandı.

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Koronavirüsü karantina yurtlarında hazırlıklar tamamlandı! İşte son görüntüler

Dakika dakika görüntülenen hazırlıklar ve nöbete ilişkin son bilgiler henüz haber merkezlerine ulaştı.

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Koronavirüsü karantina yurtlarında hazırlıklar tamamlandı! İşte son görüntüler

Öğrenci yurdunda bugün yurt dışından gelecek vatandaşlar bekleniyor.