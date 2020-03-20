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Son dakika: Koronavirüs testinin sonucu nereden öğrenilir? Sağlık Bakanlığı açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
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KORONAVİRÜS TESTİNİN SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR? SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilir." denildi.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testi yaptıran vatandaşların sonuçlara "eNabız" uygulamasından uluşabilecekleri duyurdu.

Koronavirüs test sonuçları e-Nabız uygulamasında! Test sonucu nasıl öğrenilir? |Video KORONAVİRÜS TEST SONUÇLARI E-NABIZ UYGULAMASINDA! TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR? |VİDEO

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir." ifadesine yer verildi.

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DÖRDÜNCÜ ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından Kovid-19'a ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız."

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş koronavirüs Covid-19 açıklaması! Herkes test yaptırabilecek mi? SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN FLAŞ KORONAVİRÜS (COVİD-19) AÇIKLAMASI! HERKES TEST YAPTIRABİLECEK Mİ?

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