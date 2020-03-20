Son dakika: Koronavirüs testinin sonucu nereden öğrenilir? Sağlık Bakanlığı açıkladı

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilir." denildi.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testi yaptıran vatandaşların sonuçlara "eNabız" uygulamasından uluşabilecekleri duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir." ifadesine yer verildi.

KORONAVİRÜS TESTİ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN