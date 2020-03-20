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Son dakika: Siirt'te PKK'lı teröristlerin hain tuzağı son anda önlendi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
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HAİN TUZAK SON ANDA ÖNLENDİ

Son dakika haberi... ’te /’lı teröristler tarafından kırsal alana döşenen el yapımı , güvenlik güçlerince bulunarak imha edildi.

Valiliğinden yapılan açıklamada, ekiplerince yapılan titiz ve planlı çalışmalar neticesinde Eruh ilçesi Gedikaşar köyü mevkii kırsalında mayın-el yapımı döşendiğinin tespit edildiği ve operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh ilçesi Gedikaşar köyü Huri Tepe mevkiinde icra edilen operasyon faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensuplarına ait bir adet tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak Eruh Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek, alınan talimatlar doğrultusunda tespit edilen el yapımı patlayıcı düzeneği, patlayıcı madde imha timi tarafından olay yerinde kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi.

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