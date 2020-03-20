Yunanistan’da Korona virüs taşıyıcısı anne sağlıklı bebek doğurdu! "Zorlukların ortasında umut doğdu"
Yunanistan'da koronavirüs taşıyıcısı bir anne, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Doğumdan sorumlu doktor George Chelias ise ameliyattan sonra yaptığı açıklamada, “Eşi görülmemiş bir deneyimdi. Üç eldiven ve gözlük. Tam boy bir güvenlik kıyafeti giyiyorduk. Astronot gibiydik” yorumunu yaptı.
Dünyada yayılmaya devame den koronavirüsü salgınında bilanço artarken, Yunanistan'da şaşırtıcı bir olay meydana geldi.
Koronavirüs (Covid-19) taşıyıcısı olduğu tespit edilen bir anne, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Daha önce hafif virüs semptomları gösteren anne koronavirüs taşıyıcısı olduğu tespit edildikten sonra doğumdan birkaç gün önce karantinaya alınmıştı. Ancak riskli bir doğum sürecinin ardından bebek, sezaryen doğumla sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Doğumdan sonra yapılan koronavirüs testinde, bebeğin virüs taşımadığı anlaşıldı.
Doğumdan sorumlu doktor George Chelias ise ameliyattan sonra yaptığı açıklamada, "Eşi görülmemiş bir deneyimdi. Üç eldiven ve gözlük. Tam boy bir güvenlik kıyafeti giyiyorduk. Astronot gibiydik" yorumunu yaptı.
"ZORLUKLARIN ORTASINDA UMUT DOĞDU"
Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda doğumda görevli sağlık çalışanlarının fotoğrafını paylaşarak,"Zorlukların ortasında umut doğdu. Ülkemizde koronavirüslü bir anneden sağlıklı bir bebeğin doğumundan sonra Attika Hastanesi'ndeki doktorlar ve hemşireler" ifadelerini kullandı.
Öte yandan doktorlar, bebeğin vücudundaki koronavirüs olasılığını ekarte etmek için ikinci bir test yapılacağını açıkladı.
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