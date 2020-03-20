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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Lütfen hiçbir tedbiri hafife almayın

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.03.2020
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LÜTFEN HİÇBİR TEDBİRİ HAFİFE ALMAYIN

, koronavirüs tedbirleri kapsamında bütün imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Lütfen hiçbir tedbiri hafife almayın ve titizlikle uygulayın" dedi.

, resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Kalın, açıklamasında; "Lütfen hiçbir tedbiri hafife almayın ve titizlikle uygulayın. Koronavirüs ilk 60 günde 5 bin, son 6 günde 5 bin can aldı. Bütün imkanları seferber ettik. Ama herkesin bir özne olduğunu, sorumluluk üstlenmesi gerektiğini unutmayalım. Hep birlikte ve el birliğiyle başaracağız" ifadelerini kullandı.

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