Son dakika haberi... Çin koronavirüs (corona virüs) konusunda dünyaya yalan söylemiş! Dünya Sağlık Örgütü paylaştı
Son dakika haberi... Çin'in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ve bugün tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) konusunda Çin'in dünyaya yalan söylediği ortaya çıktı. Ocak ayında Dünya Sağlık Örgütü yetkililerini bilgilendiren Çin, virüsün insandan insana bulaşmadığını iddia etmişti. Koronavirüs gerçeğini DSÖ böyle duyurdu.
Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Çin'in Vuhan bölgesinde görülen ilk koronavirüs vakalarının üzerinden yaklaşık 3 ay geçerken, salgın dünya geneline yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" (küresel salgın) ilan edilen koronavirüs 220 bini aşkın kişiyi etkilerken, 10 bine yakın insanın ise hayatına mal oldu.
ÇİN DÜNYAYA YALAN SÖYLEMİŞ
Çin'de ortaya çıktığı günlerde nasıl bulaştığı konusu tartışma yaratan koronavirüs konusunda Çinli yetkililerin dünyaya yalan söylediği ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgının ilk günlerinde yapılan araştırmalar sırasında Çinli yetkililer yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının insandan insana bulaştığı yönünde herhangi bir kanıt olmadığını iddia etmiş ve salgının hayvandan insana geçtiğini belirtmişti.
OLAYI ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞTI
Olayın üzerini kapatmaya çalışan Çin, hastalıkla ilgili açıklama yapan ve insanlara bilgi vermeye çalışan doktorları ve yetkilileri de tutuklamıştı. Bu şekilde salgını örtbas etmeye çalışan Çin, hastalık kontrol edilemez bir hale gelince milyonlarca insanı karantinaya almış ve sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.
VAKA SAYISI 220 BİNİ AŞTI
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 220 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 220 bin 313 olarak bildirdi.
Siteye göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 8 bin 980 kişi öldü, 85 bin 769 kişi de iyileşti.
Çin'de 3 bin 245, Hong Kong'da 4, İtalya'da 2 bin 978, İran'da 1135, İspanya'da 638, Fransa'da 264, ABD'de 155, İngiltere'de 104, Güney Kore'de 91, Hollanda'da 58, Japonya'da 39, İsviçre'de 33, Almanya'da 28, Endonezya'da 25, Filipinler'de 17, Belçika'da 14, San Marino'da 14, Irak'ta 12, İsveç'te 10, Kanada'da 9, Cezayir'de 7, Avustralya'da 6, Norveç'te 6, Mısır'da 6, Avusturya'da 5, Yunanistan'da 5, Polonya'da 5, Lübnan'da 4, Lüksemburg 4, Danimarka'da 4, Brezilya 4, Ekvador'da 3, Hindistan'da 3, Arjantin'de 3, Bulgaristan'da 3, İrlanda'da 2, Fas 2, Ukrayna 2, Malezya 2, Portekiz 2, Pakistan 2, Türkiye'de 2, Arnavutluk'ta 2, Dominik Cumhuriyeti'nde 2, Slovenya, Bahreyn, Tayland, Tayvan, Panama, Macaristan, Kosta Rika, Küba, Moldova, Azerbaycan, Burkina Faso, Martinik, Jamaika, Bangladeş, Guatemala, Guyana, Curaçao, Cayman Adaları, Rusya, Meksika ve Sudan'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Son 24 saatte vaka sayısındaki artışın en belirgin olduğu ülkeler İtalya, Almanya, İspanya, ABD, Fransa ve İran olurken, "Worldometer"deki vaka sayıları binden fazla olan ülkeler şöyle sıralanıyor:
"Çin ana karasında 80 bin 928, İtalya 35 bin 713, İran 17 bin 361, İspanya 14 bin 769, Almanya 12 bin 343, ABD 9 bin 464, Fransa 9 bin 134, Güney Kore 8 bin 565, İsviçre 3 bin 115, İngiltere 2 bin 626, Hollanda 2 bin 51, Avusturya 1843, Japonya 1635, Norveç 1599, Belçika 1486, İsveç 1301 ve Danimarka 1132."
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