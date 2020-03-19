Sağlık Bakanlığı duyurdu! Bir saatte 100 bin kişiye ulaştı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tüm dünyayı saran Kovid-19 mücadelesinde vatandaşların hastalık riskini online sorgulayabilecekleri Korona Bilgilendirme Web sitesini yayına aldı.
Sağlık Bakanlığı tüm dünyayı saran Covid-19 mücadelesinde vatandaşların hastalık riskini online sorgulayabilecekleri Korona Bilgilendirme Websitesini yayına aldı.
Daha önce 184 hattından yapılan uygulama şimdi de koronaonlem.saglik.gov.tr üzerinden hizmete sunuldu.
Makine öğrenme algoritması ile çalışan sistem, vatandaşa son 14 gün içerisinde; yurtdışı seyahati, hangi şehirde bulunulduğu, herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı, solunum yolu hastası biriyle temas olup olmadığı, kronik hastalık geçmişi ve hastalık belirtilerine ilişkin sorular soruyor.
Sistem, aldığı sonuçlara göre vatandaşa bir ön değerlendirme sunuyor.
Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde sistem, bir sağlık tesisinin ziyaret edilmesini öneriyor.
1 SAATTE 100 BİN KİŞİYE ULAŞTI
Web sitesinin uygulamaya girmesiyle ilk bir saatte 100 bin kişiye ulaştı. Sistemin, çok kısa bir süre içerisinde İngilizcesi yayına alınacak ve dünyanın kullanımına sunulacak.
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