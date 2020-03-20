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20.03.2020

Sağlık Bakanlığı açıkladı! İnternetten online koronavirüs risk testi nasıl yapılır? İşte yanıtı |Video

Sağlık Bakanlığı tüm dünyayı saran Covid-19 mücadelesinde vatandaşların hastalık riskini online sorgulayabilecekleri Korona Bilgilendirme Websitesini yayına aldı. Daha önce 184 hattından yapılan uygulama şimdi de koronaonlem.saglik.gov.tr üzerinden hizmete sunuldu. Koronavirüs olduğundan şüphelen vatandaşlar 4 adımda bu sonuca ulaşabiliyor. Uygulama bir saat içinde 100 bin kişiye ulaştı.

Makine öğrenme algoritması ile çalışan sistem, vatandaşa son 14 gün içerisinde; yurtdışı seyahati, hangi şehirde bulunulduğu, herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı, solunum yolu hastası biriyle temas olup olmadığı, kronik hastalık geçmişi ve hastalık belirtilerine ilişkin sorular soruyor.

Sistem, aldığı sonuçlara göre vatandaşa bir ön değerlendirme sunuyor.

Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde sistem, bir sağlık tesisinin ziyaret edilmesini öneriyor.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE 100 BİN KİŞİYE ULAŞTI

Web sitesinin uygulamaya girmesiyle ilk bir saatte 100 bin kişiye ulaştı. Sistemin, çok kısa bir süre içerisinde İngilizcesi yayına alınacak ve dünyanın kullanımına sunulacak.

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