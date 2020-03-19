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İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı iddialarına tepki

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Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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SOYLU'DAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İDDİALARINA TEPKİ

ilan edileceği iddialarına tepki gösteren İçişleri Bakanı , "Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ’cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, "9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var. Kıbrıs'a transfer olacak şahıs Türkiye'de karantina altında. ( ilan edileceği iddiaları) Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ'cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın." ifadelerini kullandı.

KARANTİNA SAYISINI AÇIKLADI

İçişleri Bakanı , koronavirüsle ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına tepki gösteren Soylu, "Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ'cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, karantinada altında tutulan kişi sayısıyla ilgili de, "9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var. Kıbrıs'a transfer olacak şahıs Türkiye'de karantina altında" dedi.

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