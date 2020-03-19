Son dakika: ÖSYM: 2020 YKS başvuruları uzatıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan son dakika açıklamasına göre, 2020 YKS için geç başvuru günleri 20 Mart 2020 tarihine kadar uzatıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan son dakika açıklamasına göre, 2020 YKS için geç başvuru günleri 20 Mart 2020 tarihine kadar uzatıldı.
ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde;
"18-19 Mart 2020 tarihleri olarak duyurulan 2020-YKS geç başvuru günleri, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinden dolayı, 20 Mart 2020 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 20 Mart 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) 20 Mart 2020 tarihi saat 23.59'a kadar 2020-YKS geç başvurularını yapabileceklerdir. Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur."
2020 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) KILAVUZU
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