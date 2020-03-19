Sahte koronavirüs genelgesini yayan FETÖ'cü isim Emre Akgün çıktı
Geçtiğimiz gün sosyal medya ve bazı WhatsApp grupları üzerinden yayılan ve koronavirüs genelgesi olduğu iddia edilen sahte belge ile ilgili savcılık harekete geçerken, belgenin arkasındaki isim FETÖ'cü Emre Akgün çıktı.
Çin'de başlayan ve dünya geneline yayılan koronavirüs salgını nedeniyle halkı korku ve panik içerisine sokarak kaos yaratmak isteyen bazı FETÖ'cü ve PKK'lı hesaplar, sosyal medya üzerinden sahte bilgi ve belgelerle algı operasyonuna başladı.
KORKU VE PANİK KÖRÜKLENDİ
Son olarak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve birçok sosyal medya hesabı ve bazı WhatsApp grupları üzerinden yayılan sahte genelge ile korku ve panik körüklendi.
SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Sosyal medyada ortaya çıkan sahte belge sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da belgenin sahte olduğu bilgisini paylaştı. Sahte olan belgeyi ortaya atan FETÖ'cü sitenin arkasındaki isim ise deşifre oldu.
KENDİSİNİ İFŞA ETTİ
Almanya'da yaşadığını söyleyen Emre Akgün isimli şahıs, halk üzerinde panik ve korku yaratan sahte belgeyi "özel haber" olarak servis eden FETÖ'cü sayfanın sahibi olduğunu söyledi. FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen'in arkasında olduğunu açıkça itiraf eden FETÖ üyesi teröristin daha önce de bu tarz provokatif paylaşımlar yaptığı ve bu paylaşımları nedeniyle sayfasının askıya alındığı ortaya çıktı.
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