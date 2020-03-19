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Sahte koronavirüs genelgesini yayan FETÖ'cü isim Emre Akgün çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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SAHTE GENELGEYİ YAYAN FETÖ'CÜ BELLİ OLDU!

Geçtiğimiz gün sosyal medya ve bazı WhatsApp grupları üzerinden yayılan ve koronavirüs genelgesi olduğu iddia edilen sahte belge ile ilgili savcılık harekete geçerken, belgenin arkasındaki isim 'cü çıktı.

Çin'de başlayan ve dünya geneline yayılan koronavirüs salgını nedeniyle halkı korku ve panik içerisine sokarak kaos yaratmak isteyen bazı 'cü ve PKK'lı hesaplar, sosyal medya üzerinden sahte bilgi ve belgelerle algı operasyonuna başladı.

KORKU VE PANİK KÖRÜKLENDİ

Son olarak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve birçok sosyal medya hesabı ve bazı WhatsApp grupları üzerinden yayılan ile korku ve panik körüklendi.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada ortaya çıkan sahte belge sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da belgenin sahte olduğu bilgisini paylaştı. Sahte olan belgeyi ortaya atan FETÖ'cü sitenin arkasındaki isim ise deşifre oldu.

KENDİSİNİ İFŞA ETTİ

'da yaşadığını söyleyen isimli şahıs, halk üzerinde panik ve korku yaratan sahte belgeyi "özel haber" olarak servis eden FETÖ'cü sayfanın sahibi olduğunu söyledi. FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen'in arkasında olduğunu açıkça itiraf eden FETÖ üyesi teröristin daha önce de bu tarz provokatif paylaşımlar yaptığı ve bu paylaşımları nedeniyle sayfasının askıya alındığı ortaya çıktı.

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sahte koronavirüs belgesine tepki SON DAKİKA: AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN "SAHTE KORONAVİRÜS BELGESİ"NE TEPKİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması:O belge “gizli” belge gerçek dışıdır! Video SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN FLAŞ KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI:O BELGE “GİZLİ” BELGE GERÇEK DIŞIDIR! VİDEO

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