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ABD İran'ın teklifini geri çevirerek yeni yaptırımlar uyguladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.03.2020
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ABD'DEN İRAN'A YENİ YAPTIRIMLAR

Koronavirüsle mücadele eden İran, geçtiğimiz hafta ABD'den yaptırımların kaldırılmasını istedi. ABD, İran'ın bu çağrısına rağmen petrokimya alanında faaliyet gösteren İran, Çin, Hong Kong ve Güney Afrika merkezli 9 kuruluş ve 3 kişiyi yaptırım listesine aldı.

ABD yönetimi, İran'a yönelik atılan adımlar kapsamında petrokimya alanında faaliyet gösteren İran, Çin, Hong Kong ve Güney Afrika merkezli 9 kuruluş ve 3 kişiyi yaptırım listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İran rejiminin şiddet davranışlarına olanak sağlayabilecek eylemlerde bulunan 9 kuruluş ve 3 kişiyi yaptırım listesine alıyoruz." ifadesine yer verildi.

Listeye alınan kuruluş ve kişilerin, Irak'taki Taci Üssü'ne düzenlenen roket saldırısı da dahil İran'ın "terörü fonlama ve diğer istikrarı bozucu eylemlerine" gelir sağladığı vurgulanan açıklamada, söz konusu yaptırımlarla İran'a daha çok baskı amaçlandığı kaydedildi.

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