İstanbul’da korona tehdidine karşı “Online Nikah Dönemi”
Türkiye’de korona tehdidine karşı alınan sıkı tedbirler giderek artarken sosyal hayatımıza yeni uygulamalar giriyor. Bunlardan biri de Ümraniye Belediyesi tarafından başlatılan online nikah oldu. Yeni uygulama ile çiftlerin nikah törenine giremeyen yakınları, internet ortamında yayınlanan nikah görüntülerini canlı olarak izleyebiliyor.
Ümraniye Belediyesi dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne karşı vatandaşların sağlığını korumak için nikah törenlerine vatandaşların girmesine izin vermezken, bu mutlu anlara tanıklık etmek isteyen çiftlerin yakınları için online nikah uygulaması başlattı.
"İNTERNET ORTAMINDAN YAYINLANAN…"
Bu uygulama ile Ümraniye Nikah Sarayı'nda yapılan nikah törenleri, internet ortamından canlı olarak yayınlanıyor. Böylece corona virüsü tedbirleri kapsamında nikah sarayına giremeyen çiftlerin yakınları, bu mutlu anlara internet ortamından yayınlanan görüntülerle ortak oluyor.
NİKAH ANINI CANLI İZLEDİ
Uygulamanın başladığı Ümraniye Nikah Sarayı'nda gün içerisinde ortalama 15 nikah kıyılıyor. Nikah için gelen çiftler ve şahitler salona alınırken, yakınları corona virüsü tedbirleri kapsamında görevliler tarafından salonun dışında tutuldu. Bu sırada heyecanlı bekleyişini sürdüren aileler ise cep telefonlarından Ümraniye Belediyesinin web sayfasına girerek nikah anını canlı izledi.
TEŞEKKÜR ETTİLER
Nikahı dışarıdan izleyen anne ve babalar, "İçerde olamadığımız için bir burukluk hissediyoruz ama toplumun sağlığı için bu gerekliyse böyle olması gerekiyor. Nikahları canlı yayınladığı için de belediyemize teşekkür ediyoruz" dedi. Sadece şahitleri içeri alınan gelin ve damatlar da Ümraniye Belediyesine online nikah uygulaması başlattığı için teşekkür etti.
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