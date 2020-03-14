Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı Sarp Sınır Kapısı kapanacak

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın ardından bir ülke ile daha sınır kapısının kapatılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Türkiye ve Gürcistan, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı’nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacak." denildi.

Koronavirüse karşı alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanlığı, bir sınır kapısının daha kapıtılacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Gürcistan, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacak." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:



Türkiye ve Gürcistan, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatılacak.



Sarp/Sarpi Sınır Kapısı'nda, yük taşımacılığına ise herhangi bir kısıtlama getirilmeyecek

Türkgözü/Vale, Aktaş/Kartsakhi sınır kapılarında yolcu geçişleri mevcut düzenlemeler çerçevesinde devam edecek

Türkiye ve Gürcistan, Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı almakta oldukları önleyici tedbirler çerçevesinde, iki ülke arasındaki mevcut üç sınır kapısından biri olan Sarp/Sarpi sınır kapısını yolcu trafiğine karşılıklı olarak kapatma kararı aldı. Sarp/Sarpi sınır kapısında, yük taşımacılığına ise herhangi bir kısıtlama getirilmezken, diğer kara sınır kapılarında, (Türkgözü/Vale , Aktaş/Kartsakhi) yolcu geçişleri mevcut düzenlemeler çerçevesinde devam edecek.

Bu önlem, 15 Mart 2020 tarihi itibarıyla, Türkiye saati ile 17.00, Gürcistan saati ile 18.00' den itibaren geçerli olacak.Türk ve Gürcü vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarına aynı şekilde uygulanacak. Söz konusu bu önlem geçici süre geçerli olacak.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.