Koronadan öldüğü iddia edilen eczacı İhsan Giray toprağa verildi! Dikkat çeken görüntü
Sosyal medyada koronadan ölen kişi olduğu iddia edilen eczacı İhsan Giray toprağa verildi. Giray'ın yakınları iddiaları yalanladı, cenaze törenine katılanların maske ve eldiven taktığı görüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı basın açıklamasında yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye'de ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu. Hayatını kaybeden vatandaşın kimliği açıklanmazken sosyal medyada bir iddia ortaya çıktı. Beyoğlu'ndaki Melis Eczanesinin sahibi Ecz. İhsan Giray'ın yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle ölen kişi olduğu iddia edildi.
YENİ TİP KORONA VİRÜSTEN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ECZACI TOPRAĞA VERİLDİ
90 yaşındaki eczacı bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Giray'ın yakınlarının cami ile mezarlıkta maske ve eldiven takarak önlem aldığı görüldü.
YAKINLARI "YENİ TİP KORONA VİRÜSTEN ÖLDÜ" İDDİALARINI YALANLADI
Eczacı Giray'ın cenaze törenine katılan yakınları sosyal medyada çıkan haberleri yalanladı. Yakınları Giray'ın zatürreden öldüğünü ve ölümünün yeni tip korona virüs ile bir ilgisinin olmadığını belirtti. Giray'ın bir yakını olduğunu söyleyen Mecit isimli şahıs, "Yakınım internette çıkan haberler tamamen yalan. Sadece denk gelmesi.. yaşı da tutmuyor zaten Bakanın açıkladığı yaş 89, rahmetli 90 yaşındaydı. Bu zamanlarda herkesi sorumluluk sahibi olmaya çağırıyorum. Ölüm sebebi zatürre, 8 gün yattı. İnternette yayınlanan haber asparagas. 90 yaşında denk gelmiş, sadece eczacı. Yalan haber" dedi.
ECZANENİN ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKEN VATANDAŞLAR DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan, sosyal medyadaki iddiaları duyan bazı vatandaşlar Giray'ın Beyoğlu'ndaki eczanesinin önüne gelerek fotoğraf çekti. Giray'ı yıllardır tanıdığını söyleyen esnaf arkadaşı, "Çok iyi insandı ben tanıyordum. Yalan söylüyorlar korona virüsten ölmedi" şeklinde konuştu.
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