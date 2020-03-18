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Son dakika: Fransa’dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

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Giriş Tarihi: 18.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
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KARANTİNA OTOBÜSÜNDEKİ O YOLCULAR İÇİN SORUŞTURMA

Son dakika haberleri... İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Fransa’dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Avrupa'dan gelen ve karantina altına alınacak gurbetçiler, Kocaeli ve İstanbul'daki yurtlara yerleştirilecek. Saatler önce inmeye başlayan gurbetçiler, karantina atlında kalacakları yurtlarda 14 gün kalacak.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika: Fransa'dan gelen iki yolcu karantinaya alındı SON DAKİKA: FRANSA'DAN GELEN İKİ YOLCU KARANTİNAYA ALINDI
Adalet Bakanı Gül'den '2 yolcu karantina otobüsünden alındı' iddiaları hakkında açıklama yaptı ADALET BAKANI GÜL'DEN '2 YOLCU KARANTİNA OTOBÜSÜNDEN ALINDI' İDDİALARI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

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