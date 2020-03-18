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Bulgaristan Başbakanı Borisov: Türkiye-AB arasındaki anlaşma çok önemli

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.03.2020
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TÜRKİYE-AB ARASINDAKİ ANLAŞMA ÇOK ÖNEMLİ

Koronavirüsle mücadelede kendilerine yardım ettiği için daha önce Başkan Erdoğan'a teşekkür eden , bir açıklama daha yaptı. Türkiye ile AB arasındaki anlaşmanın koronavirüsle mücadele sırasında ne kadar önemli olduğunu belirten Borisov, "Türkiye ile AB arasındaki anlaşma sayesinde Bulgaristan sınırına yönelik mülteci akını yaşanmadı" dedi.

, Koronavirüs salgınına karşı mücadele verirken ülke sınırında mülteci akını yaşanmamasının çok önemli olduğunu söyledi.

"MEVCUT ANLAŞMA YÜRÜRLÜKTE OLMALI"

Avrupa Birliği (AB) liderleri arasında gerçekleştirilen video konferansa katıldıktan sonra bir açıklama yapan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye ve AB arasındaki mevcut mülteci anlaşmasını yürürlükte olmasının ülkesi için çok önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye ile AB arasındaki anlaşma sayesinde Bulgaristan sınırına yönelik mülteci akını yaşanmadığını hatırlatan Borisov, mülteci akını ve koronavirüs salgının üst üste gelmesi başka ülkelere olağanüstü zorluklar yaşattığını kaydetti.

AB üyesi ülkelerin, üçüncü ülke vatandaşlarına 30 günlük geçici kısıtlama getirme kararına değinen Borisov, 'Görünmeyen bir düşmanla savaştayız. Avrupa Komisyonu'nun bugünkü toplantısında üçüncü ülkelerle sınırları kapatma kararı aldık. Yük taşıyan TIR araçlarının hareketi kısıtlanmayacak. Ekonomiyi kırmamak için üretimin durmaması çok önemli' dedi.

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