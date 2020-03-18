18 Mart 2020, Çarşamba
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Adalet Bakanı Gül'den '2 yolcu karantina otobüsünden alındı' iddiaları hakkında açıklama yaptı

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Giriş Tarihi: 18.03.2020 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020
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ADALET BAKANI: KANUN ÖNÜNDE HERKES EŞİTTİR

Son Dakika haberleri... Fransa’dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili gelişmeleri değerlendiren Adalet Bakanı Gül, resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Gül, "Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz" dedi.

Sosyal medyada gündeme gelen bir videoda adının Güzide Sofi olduğu iddia edilen bir kadın, polisler tarafından bulunduğu otobüsten indirildi. Polis tarafından otobüsten indirilerek bir araca bindirilen kadının görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den açıklama geldi.

Adalet Bakanı Gül, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

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