Son dakika: Fransa'dan gelen iki yolcu karantinaya alındı

Son dakika haberleri... Avrupa'dan gelen bir kadın gurbetçi kısa süre önce polisler tarafından karantinaya giden otobüsünden indirildi. Sosyal medyayı sallayan görüntüler sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Fransa’dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs’a göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Avrupa'dan gelen ve karantina altına alınacak gurbetçiler, Kocaeli ve İstanbul'daki yurtlara yerleştirilecek. Saatler önce inmeye başlayan gurbetçiler, karantina atlında kalacakları yurtlarda 14 gün kalacak.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN GÖRÜNTÜ HAKKINDA AÇIKLAMA

Sosyal medyada gündeme oturan bir videoda adının Güzide Sofi olduğu iddia edilen bir kadın, polisler tarafından bulunduğu otobüsten indirildi. Polis tarafından otobüsten indirilerek bir araca bindirilen kadının görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Fransa'dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs'a göndereceğiz" ifadelerini kullandı.