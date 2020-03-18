İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan vatandaşları rahatlatan açıklama

Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nın koronavirüsle mücadele için destek paketini açıkladı. 19 maddelik Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi'nin detaylarının Başkan Erdoğan tarafından aktarılmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altın, birçok alanda vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atıldığını belirtti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada ,"Koronavirüs ile mücadelede vatandaşlarımızı birçok alanda rahatlatacak tedbirleri almaya devam ediyoruz" dedi.

İşte Fahrettin Altun'un paylaşımı;

"Başta Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi olmak üzere, Koronavirüs ile mücadelede vatandaşlarımızı birçok alanda rahatlatacak tedbirleri almaya devam ediyoruz. İşte bugün attığımız adımlardan bazıları..."