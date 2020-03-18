Başkan Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi için 18 Mart paylaşımı
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı nedeniyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yâd ediyorum. Ruhları şad olsun." ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından şair Necmettin Halil Onan'ın "Bir Yolcuya" şiirinden Çanakkale'de yazan sözlerin yer aldığı dörtlüğü paylaştı.
"BU SESSİZ YIĞIN BİR VATAN KALBİNİN ATTIĞI YERDİR"
Erdoğan'ın paylaşımındaki dörtlükte, "Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir." ifadeleri yer alıyor.
Erdoğan paylaşımına da, "Milletimizin birlik ve beraberlik içinde, vatan ve millet sevgisiyle yazdığı bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun." notunu düştü.
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