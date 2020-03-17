Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı ile görüştü

Son dakika haberine göre, Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü. Görüşmede koronavirüsle mücadelede iş birliği ele alındı.

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede ortak hareket ve iş birliği imkanları ele alındı.

Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte'ye, İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.