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Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı ile görüştü

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Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN, İTALYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberine göre, Başkan Erdoğan, Giuseppe Conte ile telefonda görüştü. Görüşmede koronavirüsle mücadelede iş birliği ele alındı.

Son dakika haberine göre, Başkan , Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede ortak hareket ve iş birliği imkanları ele alındı.

Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte'ye, İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

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