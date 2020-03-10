Trump koronavirüs testi yaptırmadığını açıkladı
4 binden fazla kişiyi öldüren koronavirüs ABD Başkanı Trump'ın da gündenmi oldu. Test yaptırmadığını açıklayan Trump, "Test yaptıracaktım ama ortada bir neden göremedim, kendimi gayet iyi hissediyorum" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19'a ilişkin ABD Kongresinin Cumhuriyetçi üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşme sonrası gazetecilere açıklama yaptı.
"BEYAZ SARAY DOKTORUYLA GÖRÜŞTÜM..."
Virüs dolayısıyla bazı Kongre üyelerinin kendilerini karantina altına aldıklarının hatırlatılması üzerine Trump, "Ben virüs testi yaptırmadım. Bunun büyük bir mesele olduğunu sanmıyorum. Test yaptıracaktım ama ortada bir neden göremedim, kendimi gayet iyi hissediyorum. Beyaz Saray doktoruyla görüştüm bunun için ortada bir sebep olmadığını söyledi." ifadesini kullandı.
Kovid-19 ile mücadelede "çok iyi iş" çıkardıklarını belirten Trump, "Grip nedeniyle sadece bu yıl 8 bin kişi öldü. Kovid-19'a bakıyoruz sadece 26 ölüm var. Bu iki rakamı karşılaştırın ama buna rağmen virüsü oldukça ciddiye alıyoruz." diye konuştu.
Trump, Amerikan halkı ve iş sektörüne hitaben de "Çok iyi iş çıkarıyoruz ve virüs bir şekilde gidecektir. Sadece sakin olun. Gemicilik, yolcu gemiciliği, hava yolları endüstrilerimizi korumak istiyoruz, bu çok önemli." dedi.
SİGORTA ŞİRKETLERİ KORONAVİRÜS TESTLERİNDEN KATILIM PAYI ALMAYACAK
Öte yandan, Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kongre'deki toplantı öncesi Beyaz Saray'da sağlık sigortası şirketleriyle bir araya geldi.
Pence, buradaki konuşmasında, "Sigorta şirketleri, Kovid-19 testlerindeki katılım payını kaldırmayı ve tüm planlarında Kovid-19 tedavisi kapsamını geliştirmeyi kabul etti." ifadesini kullandı.
Kovid-19 ile mücadele amacıyla kurulan görev gücünün de başında olan Pence, hastaneye gidecek durumu olmayan kişilere telefon üzerinden verilen danışmanlık hizmetinden de ücret talep edilmeyeceğini bildirdi.
KONGRENİN KAPANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL
Bu arada, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Kovid-19 ile mücadele kapsamında Kongrenin kapatılması fikrine şiddetle karşı çıktı.
Amerikan basınına yansıyan haberlere göre Pelosi, bugün Kongrede katıldığı bir toplantıda, "Biz bu geminin kaptanıyız. O yüzden burayı en son biz terk edeceğiz." ifadesini kullandı ve şu anda Kongrenin kapatılması gibi bir ihtimalin olmadığını kaydetti.
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