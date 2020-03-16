Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Taner Ölmez'in koronavirüs hakkındaki videosunu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede 14 kuralı anlatan oyuncu Taner Ölmez'in videosunu paylaştı. Resmi Twitter hesabından Taner Ölmez'in videosunu paylaşan Sağlık Bakanı Koca, vatandaşlara uyarılarda da bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Taner Ölmez'in koronavirüs hakkındaki videosunu paylaştı.
Resmi Twitter hesabından Taner Ölmez'in 14 kuralı saydığı videoyu takipçileriyle paylaşan Sağlık Bakanı Koca paylaşımına, "Koronavirüs Riskinden Korunmak İçin 14 Kural RETWEET'LEYİN, Koronavirüsün yayılmasını önleyin." notunu da düştü.
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;
"TANER ÖLMEZ de bizim söylediklerimizi söylüyor. Koronavirüs Riskinden Korunmak İçin 14 Kural RETWEET'LEYİN, Koronavirüsün yayılmasını önleyin."
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