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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Taner Ölmez'in koronavirüs hakkındaki videosunu paylaştı

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Giriş Tarihi: 16.03.2020 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020
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BAKAN KOCA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

, koronavirüsle mücadelede 14 kuralı anlatan oyuncu 'in videosunu paylaştı. Resmi Twitter hesabından Taner Ölmez'in videosunu paylaşan Sağlık Bakanı Koca, vatandaşlara uyarılarda da bulundu.

, 'in koronavirüs hakkındaki videosunu paylaştı.

Resmi Twitter hesabından Taner Ölmez'in 14 kuralı saydığı videoyu takipçileriyle paylaşan Sağlık Bakanı Koca paylaşımına, "Koronavirüs Riskinden Korunmak İçin 14 Kural RETWEET'LEYİN, Koronavirüsün yayılmasını önleyin." notunu da düştü.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;

"TANER ÖLMEZ de bizim söylediklerimizi söylüyor. Koronavirüs Riskinden Korunmak İçin 14 Kural RETWEET'LEYİN, Koronavirüsün yayılmasını önleyin."

Sağlık Bakanı Koca, Taner Ölmez'in koronavirüs videosunu paylaştı SAĞLIK BAKANI KOCA, TANER ÖLMEZ'İN KORONAVİRÜS VİDEOSUNU PAYLAŞTI

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