16 Mart 2020, Pazartesi
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TÜİK 9 bilişim personeli alacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.03.2020
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TÜİK 9 BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

(), 9 sözleşmeli bilişim personeli edecek. Alım için mayıs ayında belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek.

(), 9 sözleşmeli bilişim personeli edecek.

Kurumun 'de yayımlanan ilanına göre, tam zamanlı çalışmak üzere sınavla 9 bilişim personeli alınacak.

Adayların, Aile, Çalışma ve Bakanlığı (https://kamuilan.ailevecalisma. gov.tr/) ve TÜİK'in (www.tuik.gov.tr) internet sitelerindeki sınav ilanını inceleyerek, "TÜİK Personel Daire Başkanlığı Devlet Mah. Necatibey Cad. No: 114 06420 Çankaya/Ankara" adresine, 30 Mart mesai bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla başvurması gerekiyor. Alım için mayıs ayında belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek.

Öte yandan, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kuruma 3 uzman, 3 destek personeli ve 1 iç denetçi alımı yapılacak.

Bunun için başvurular 6-17 Nisan döneminde gerçekleştirilecek. Sınav tarihleri ayrıca duyurulacak.

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