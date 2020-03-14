Son dakika: ABD'de 1500 dolar olan corona virüs testi Türkiye'de paralı mı?
İlk olarak Çin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar koronavirüs ile ilgili en çok Türkiye'de koronavirüs testi paralı mı? sorusuna yanıt arıyor. ABD’de sigortası olanlara 600, olmayanlara 1500 dolara mal olan test Türkiye’de ücretli mi? Bu test kaç kişiye yapıldı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap cevapladı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişinin ölmesine neden olan koronavirüs hızla yayılmaya başladı. ABD'de sigortası olanlara 600, olmayanlara 1500 dolara mal olan test Türkiye'de ücretli mi? Bu test kaç kişiye yapıldı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap yanıtladı.
BURUN-BOĞAZDAN ÖRNEK
Korona belirtileri gösteren biri hastaneye gittiğinde burun ve boğaz örnekleri alınıyor. Örnek virüsün canlı kalmasını sağlayan bir yaşam ortamına yani "besi" ortamına alınıp labarotuvara gönderiliyor.
PCR TESTİ DENİYOR
Laboratuvarda, örnekte aradığımız RNA var mı yok mu diye bakılıyor. Amerikan dizilerinde gördüğümüz genetik materyali çoğaltma yöntemi bu. Örneği hastalığın RNA'sı ile karşılaştırmamız gerekiyor. Buna PCR testi (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) deniyor.
DÜNYAYA SATTIK
Hastalığın RNA'sını çoğaltmak için üretilen 'primer' ticari olarak satılıyor. Biz Türkiye olarak bir ay önceden 'primer'ı üretmeye başladık. Dünyada biz de dahil dört ülkede üretiliyor. Geçen haftaya kadar Türkiye'de hastalık görülmediği için primerleri yurtdışına satıyorduk. Ancak geçen haftadan itibaren vaka görüldüğü için artık göndermiyoruz. Türkiye'deki üretimin haftalık 2 bin primer hazırlama kapasitesi var. Ancak test sayılarını artırmaya çalışıyoruz. Türkiye'de bu test ücretli değil.
4 BİNİ AŞKIN TEST
Türkiye şimdiye kadar 4 bini aşkın kişiye test yaptı. Bu rakam dünya geneline göre az gibi gelebilir ancak şüpheli vaka sayısına baktığımızda yeterli. Yurtdışı bağlantısı, yüksek ateş ve öksürük gibi belirtileri taşıyanlara yaptığımız için şüpheli vaka sayısı az.
Hürriyet
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Kabe’yi Ebabil kuşları tavaf etti...
- Kosova'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi
- Uzaktan eğitim nasıl olacak?
- 81 ile genelge gönderildi! 9 ülkeden giriş yasaklandı
- Bakan Koca son rakamları paylaştı
- Karantinaya alınanlar nasıl tedavi ediliyor? Hangi ilaçlar veriliyor?
- CHP’li başkandan vekil kızına kıyak atama
- THY: 9 Avrupa ülkesinden son uçuşlar...
- Her vatandaş korona testi yaptırabilir mi?
- Liderler zirvesine korona önlemi!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM son dakika: EKYS sınavı iptal mi? 2020 MSÜ, DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?
- Corona virüsü İstanbul, Ankara, İzmir'de görüldü mü? Türkiye'de corona virüsü hangi şehirlerde var?
- Dolarda son dakika corona hareketliliği! 13 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Corona virüsü testi yapan hastaneler: İstanbul, Ankara corona virüsü testi hangi hastanelerde yapılıyor?
- Hayırlı Cumalar! Cuma mesajları 2020: Resimli ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin
- İkinci corona virüsü hangi şehirde görüldü? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var?
- Emekliler dikkat! Yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?
- Canlı harita! Corona virüsü kaç kişi öldü, son durum nedir? Corona virüsü görülen ülkeler listesi...
- Son dakika: Okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tatil açıklaması
- Maske corona virüsünden korur mu? N95, N149, ffp3, ffp1, ffp2 maske kullanımı arttı
- Corona virüsü İstanbul, İzmir, Ankara, Konya'da var mı? Corona virüsü haritası canlı!
- Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde, nereden çıktı? Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika koronavirüs açıklaması