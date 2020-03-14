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Milli İHA Bayraktar TB2 Yunan'a göz açtırmıyor! "1453" uçuş koduyla devriyede

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Giriş Tarihi: 14.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
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MİLLİ İHA YUNAN'A GÖZ AÇTIRMIYOR!

Milli (İHA) " ", 'ın 'ya geçmek isteyen sığınmacılara yönelik sert tutumuna karşı sınır güçlerinin adeta "gökyüzündeki gözü" oluyor. Yunanistan sınırında "1453" uçuş koduyla devriye görevi yapan "Bayraktar TB2" insansız hava aracı, Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılara yönelik insan hakları ihlallerini kaydediyor.

" ", sınırında "1453" uçuş koduyla devriye görevi yapıyor. Milli İHA'nın kaydettiği görüntüler, görüntü aktarma merkezinde askeri yetkililerce izleniyor.

Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve sözleşmelere aykırı olarak sığınmacıları tarafına dönmeye zorlamasının tespiti durumlarında, piyade birlikleri ve özel harekat polislerine bilgi veriliyor. Birliklerin belirtilen bölgeye intikali sonrası Yunanistan yasa dışı faaliyetini gerçekleştiremiyor.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yaptığı açıklamada, sınır devriyesine başlayan ve taktik sınıfta dünyanın en iyi platformu olan "Bayraktar TB2''nin sınır birliklerinin ihtiyaç duyduğu anlık bilgi akışına büyük katkı sunduğunu söyledi.

Sınır birliklerinin adeta "gökyüzündeki gözü" olan milli İHA sayesinde Yunanistan'ın geri itmelerinin önüne geçildiğini ifade eden Vali Canalp, "Bayraktar TB2''nin sınır birliklerinin gücüne güç kattığını kaydetti.

"HÜR VE ÖZGÜR ..."
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, milli İHA'nın Yunanistan sınırında devriye uçuşuna başladığına ilişkin bilgiyi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Bayraktar, #milliteknolojihamlesi etiketiyle yaptığı paylaşımında "Doğudan batıya, kuzeyden güneye... Semalarımızda hür ve özgür..." mesajını yayınlamıştı.

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