Selçuk Bayraktar İdlib'de destan yazan SİHA'lar hakkında konuştu

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejimine yönelik başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Bahar Kalkanı Harekatı'nda büyük başarılar elde eden SİHA’lar hakkında konuşan Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "Tüm dünya bunu hayranlıkla izledi. Onlarca SİHA görev alıyor. Dünyada da bu pek eşi benzerine rastlanmamış bir durum." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin alçak saldırısı sonrası başlatılan operasyonda İHA ve SİHA'lar rejime büyük darbe vurdu. İHA ve SİHA'lar sürü halinde havalanarak topçu birlikleri ile koordineli şekilde rejim hedeflerini imha etti. Esad askerleri korkudan tankları gizlemeye başladı.

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bayraktar'ın açıklamalarından derlenenler:

Öncelikle milletimizin başı sağolsun. Biz tabi tüm millet olarak çok üzüldük. Bu operasyonda bizim insansız hava araçlarımız görev alıyordu ama bu bizi insani olarak çok etkiledi. Şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için bizim bu takım oyununu uygulamamız gerekiyor. Sürekli yeni fikir ve tedbir üretmeye çalışıyoruz. Orada canı pahasına mücadele eden Mehmetçiğimize destek olabilmemiz lazım.



Biz elimizden gelen tüm gayreti yüreğimizle milletimizin duaları gibi ortaya koymak istiyoruz. Türkiye dünyada bu alanda en ileri ülkelerden hatta operasyonel kullanım kabiliyeti açısından baktığımızda dünya da en iyi bir veya iki ülkeden biri diyebilirim. Tüm dünya bunu hayranlıkla izledi. Onlarca SİHA görev alıyor. Dünyada da bu pek eşi benzerine rastlanmamış bir durum. Bunları TSK kullanıyor böyle bir teknolojiyi adapte edebilmiş bir orduda açıkçası bu anlamda yok diyebilirim.



Bayraktar TB2 27 saate kadar havada kalabiliyor. Hatta bu bir dönem dünya rekoruydu. İHA'larımız yerden kumanda ediliyor ama aslında akıllı robotlar bunlar.



Benim yaklaşık 3 senem arazide geçti. Bir kısmı güney doğuda olmak üzere. O dönem yeni ekipler yetiştirdik diyebilirim. Arazi bu anlamda en büyük manevi tatminin olduğu yer. Bu anlamda en büyük iç huzurun en büyük olduğu yer diyebilirim.



Ne kadar üzülsek de şehitlerimize bir taraftan da elimizden gelenin en iyisini yaparak bir anlamda da huzur buluyoruz diyebiliriz. Ülkemiz en iyisine layık ve dünyanın geldiği bu noktada ülkemizin bayrağını en üst noktada dalgalanması gerekir diye düşünüyorum.



Diğer kurumlarımızın da mühendisleri var. Onlar da bir anlamda bu işin görünmez kahramanları. TSK'nın rabbim ayağına taş değdirmesin tüm dualarımız onların başarısı için.

Hürriyet