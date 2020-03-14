14 Mart 2020, Cumartesi
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TIP BAYRAMI PAYLAŞIMI

Son dakika haberine göre Twitter hesabından için mesaj paylaşan Başkan Erdoğan, "İnsanların kendini çaresiz hissettiği, yardıma muhtaç olduğu zamanlarda imdada yetişen, canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz, tüm zorluklara rağmen görevlerini fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı’nı kutluyorum." diye yazdı.

Başkan , sosyal medya hesabından nedeniyle mesaj yayınladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın mesajı:

İnsanların kendini çaresiz hissettiği, yardıma muhtaç olduğu zamanlarda imdada yetişen, canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz, tüm zorluklara rağmen görevlerini fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı'nı kutluyorum.

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