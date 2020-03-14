Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı paylaşımı

Son dakika haberine göre Twitter hesabından 14 Mart Tıp Bayramı için mesaj paylaşan Başkan Erdoğan, "İnsanların kendini çaresiz hissettiği, yardıma muhtaç olduğu zamanlarda imdada yetişen, canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz, tüm zorluklara rağmen görevlerini fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı’nı kutluyorum." diye yazdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın mesajı:

İnsanların kendini çaresiz hissettiği, yardıma muhtaç olduğu zamanlarda imdada yetişen, canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz, tüm zorluklara rağmen görevlerini fedakarca yerine getiren sağlık çalışanlarımızın #14MartTıpBayramı'nı kutluyorum.