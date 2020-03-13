Son dakika: Özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerine tatil

Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, özel kreş, Bakanlık tarafından açılış izni verilen gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinde, 16 Mart'tan itibaren tatil ilan edildiğini duyurdu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni tip koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla yapılan çalışmalarımız kapsamında, Bakanlığımız tarafından açılış izni verilen özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir" dedi.