13 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerine tatil

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
ABONE OL
ÖZEL KREŞ, BAKIMEVLERİ VE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİ...

Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, özel kreş, Bakanlık tarafından açılış izni verilen gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinde, 16 Mart'tan itibaren tatil ilan edildiğini duyurdu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni tip koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla yapılan çalışmalarımız kapsamında, Bakanlığımız tarafından açılış izni verilen özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir" dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığından Koronavirüs için Cuma hutbesi: Tedbir Mümin'den takdir Allah'tandır DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN "KORONAVİRÜS" İÇİN CUMA HUTBESİ: "TEDBİR MÜMİN'DEN TAKDİR ALLAH'TANDIR"
Son dakika: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama SON DAKİKA: ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL'DEN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Son dakika: 81 ile koronavirüs tedbirleri için genelge gönderildi SON DAKİKA: 81 İLE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ İÇİN GENELGE GÖNDERİLDİ
Son dakika: Cumhurbaşkanlığından koronavirüs genelgesi! Resmi Gazete'de yayımlandı.... SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANLIĞINDAN "KORONAVİRÜS" GENELGESİ! RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI....

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA