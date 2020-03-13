Son dakika: Liderler zirvesine korona önlemi!

Son dakika haberi... İstanbul'da Almanya, İngiltere, ve Fransa liderlerinin katılacağı zirve telekonferansla yapılacak. Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 17 Mart'ta İdlib ve mülteci meselesi ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı zirvede buluşacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti dönüşünde "Merkel ve Macron ile salı günü İstanbul'da bir araya geleceğiz. Boris Johnson da gelebilirse zirveyi dörtlü, gelmezse üçlü yapacağız." ifadelerini kullanmıştı. Liderlerin İstanbul'daki zirvesi hakkında açıklama yapıldı.

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 17 Mart'ta İstanbul'da düzenlenmesi planlanan liderler zirvesi, yeni tip koronavirüs nedeniyle telekonferans yoluyla yapılacak.

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 17 Mart'ta İdlib ve mülteci meselesi ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı zirvede buluşacak.

İstanbul'da yapılması planlanan zirve, yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde telekonferans ile gerçekleşecek.