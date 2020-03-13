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Son dakika: Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıkladı! Koronavirüs karantinasına alınanlar nasıl tedavi ediliyor? Hangi ilaçlar veriliyor?

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Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
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KARANTİNAYA ALINANLAR NASIL TEDAVİ EDİLİYOR? HANGİ İLAÇLAR VERİLİYOR?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. , koronavirüs hastalarına destek tedavisi uygulandığını belirterek, "Bazı ilaçlarının ve bazı sıtma ilaçlarının bir miktar etkili olduğunu biliyoruz. Direkt bir şekilde yüzde yüz etkili olmasa da etki gösterdiklerini ve virüsü zayıflattıklarını biliyoruz. Şu anda bu iki hastamıza da bu ilaçlar ulaştırıldı ve kullanımına başlandı. Bu bizim için bir avantaj" dedi.

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. , Sağlık Bakanı 'nın, Türkiye'de ikinci koronavirüs vakasını açıkladığını hatırlatarak, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıklamasından bizim öğrendiğimiz bu vakanın ilk vakayla temasta olduğu, onunla beraber değerlendirildiğidir. İlk vakayı tespit ettiğimiz zaman biz 'Bu kişi kimlere bulaştırmış olabilir?' diye üzerinde düşünmüştük ve bir grup temaslı belirlemiştik. Bu virüs de o temaslılar arasında çıktı. Bu bizim için bir avantaj. Çünkü bu kişilerle hastanın temaslı olduğunu bildiğimiz için bu kişileri karantina altına almıştık ve tek başlarına 14 gün boyunca izleme altında tuttuk. Bu olay da bu izleme süresi içerisinde gelişti. O bakımdan da bir başkasına bulaştırmış olması veya başkalarına yayma ihtimali yok. Bu bizim için bir avantaj" dedi.

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