Son dakika: Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıkladı! Koronavirüs karantinasına alınanlar nasıl tedavi ediliyor? Hangi ilaçlar veriliyor?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs hastalarına destek tedavisi uygulandığını belirterek, "Bazı HIV ilaçlarının ve bazı sıtma ilaçlarının bir miktar etkili olduğunu biliyoruz. Direkt bir şekilde yüzde yüz etkili olmasa da etki gösterdiklerini ve virüsü zayıflattıklarını biliyoruz. Şu anda bu iki hastamıza da bu ilaçlar ulaştırıldı ve kullanımına başlandı. Bu bizim için bir avantaj" dedi.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Türkiye'de ikinci koronavirüs vakasını açıkladığını hatırlatarak, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıklamasından bizim öğrendiğimiz bu vakanın ilk vakayla temasta olduğu, onunla beraber değerlendirildiğidir. İlk vakayı tespit ettiğimiz zaman biz 'Bu kişi kimlere bulaştırmış olabilir?' diye üzerinde düşünmüştük ve bir grup temaslı belirlemiştik. Bu virüs de o temaslılar arasında çıktı. Bu bizim için bir avantaj. Çünkü bu kişilerle hastanın temaslı olduğunu bildiğimiz için bu kişileri karantina altına almıştık ve tek başlarına 14 gün boyunca izleme altında tuttuk. Bu olay da bu izleme süresi içerisinde gelişti. O bakımdan da bir başkasına bulaştırmış olması veya başkalarına yayma ihtimali yok. Bu bizim için bir avantaj" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Muhalefetten hükümete koronavirüs desteği
- Liderler zirvesine korona önlemi!
- İtalya'da ağır bilanço!
- "Koronavirüs hangi şehirde görüldü" soruna yanıt verdi
- Cumhurbaşkanlığından 12 gün izin açıklaması
- THY'den iptal edilen uçuşlar hakkında açıklama
- İtalya'daki Türk vatandaşlarına kritik çağrı
- Kamu kurumları için "koronavirüs" kararı...
- Siyasete koronavirüs arası!
- Kosova'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM son dakika: EKYS sınavı iptal mi? 2020 MSÜ, DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?
- Corona virüsü İstanbul, Ankara, İzmir'de görüldü mü? Türkiye'de corona virüsü hangi şehirlerde var?
- Dolarda son dakika corona hareketliliği! 13 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Corona virüsü testi yapan hastaneler: İstanbul, Ankara corona virüsü testi hangi hastanelerde yapılıyor?
- Hayırlı Cumalar! Cuma mesajları 2020: Resimli ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin
- İkinci corona virüsü hangi şehirde görüldü? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var?
- Emekliler dikkat! Yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?
- Canlı harita! Corona virüsü kaç kişi öldü, son durum nedir? Corona virüsü görülen ülkeler listesi...
- Son dakika: Okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tatil açıklaması
- Maske corona virüsünden korur mu? N95, N149, ffp3, ffp1, ffp2 maske kullanımı arttı
- Corona virüsü İstanbul, İzmir, Ankara, Konya'da var mı? Corona virüsü haritası canlı!
- Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde, nereden çıktı? Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika koronavirüs açıklaması