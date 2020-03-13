Muhalefet hükümete koronavirüsle mücadeledeki başarı için teşekkür etti

Hükümetin koronavirüsle mücadeledeki başarısı muhalefetin de desteğini aldı. CHP ve İYİ Parti, hükümetin önlemlerinden dolayı Sağlık Bakanlığı çalışanları ile Bakan Koca'ya teşekkür etti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, hükümete destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Hükümet koronavirüsle mücadelede takdir toplamaya devam ediyor. Muhalefet, hükümet tarafından koronavirüse karşı yürütülen çalışmalardan dolayı Sağlık Bakanlığı'na teşekkür etti.

CHP VE İYİ PARTİ'DEN DESTEK

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemiz, koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu. Bu çerçevede tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz." dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ise Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca'nın koronavirüs ile mücadelede başarılı bir performans gösterdiğini vurguladı. Paçacı aynı zamanda, "Konunun hassasiyetine uygun çalışmalar yürütmüş, yürütmeye devam etmektedir. Kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Paçacı, vatandaşlardan paniğe kapılmamasını isteyerek "Hükümetin, vatandaşın sağlığını koruyacak rasyonel tedbirler konusunda talep etmesi durumunda iktidar, muhalefet ayrımı gözetmeksizin sorumlu bir muhalefet anlayışı doğrultusunda destek vereceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz." diye konuştu.