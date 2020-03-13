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Kamu kurum ve kuruluşlarında kimler 12 gün izin yapacak?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.03.2020
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CUMHURBAŞKANLIĞINDAN 12 GÜN İZİN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara yönelik idari izinler hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada kimlerin 12 gün izin yapacağı belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 60 yaş ve üzerinde olanların pazartesi gününden itibaren 12 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16/03/2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır." dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI DA DUYURDU

Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara yönelik idari izinler hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada kimlerin 12 gün izin yapacağı belirtildi.

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