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Son dakika: AK Parti kampı koronavirüs nedeniyle ertelendi

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Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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AK PARTİ KAMPI KORONAVİRÜS NEDENİYLE ERTELENDİ

Son dakika haberi... , 3-4-6 Nisan'da yapılması planlanan Kızılcahamam kampının koronavirüs önlemleri kapsamında ertelediğini duyurdu. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ramazan ayı sonrasına ertelendiğini bildirdi.

'nin 3-4-5 Nisan'da yapılması planlanan kampı koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin 3-5 Nisan'da planlanan Kızılcahamam kampının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini bildirdi.

AK PARTİ'DEN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ
Dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne yol açan ölümcül yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'de de 1 kişide görülmesi üzerine AK Parti de önlem aldı. AK Parti TBMM Grubu'nun aldığı tedbir çerçevesinde grup toplantılarına yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesi kararlaştırıldı.

AK Parti'de, grup toplantılarına yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesi kararlaştırıldı.

AK Parti TBMM Grubu, Türkiye'de 1 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesinin ardından bazı tedbirler aldı. Bu kapsamda TBMM kampüsüne ve grup toplantılarına, yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesi kararı verildi.

FOTOĞRAF ÇEKİMİ YAPILMAYACAK
Grup toplantılarının sonunda fotoğraf çekimi yapılmaması ve TBMM Üyeler Lokantası'na milletvekili beraberinde ziyaretçi getirilmemesi kararlaştırıldı.

Milletvekillerinden, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

AK Parti'den koronavirüs önlemi! Toplantılara alınmayacaklar AK PARTİ'DEN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ! TOPLANTILARA ALINMAYACAKLAR

Son dakika: MHP Belediye Başkanları istişare toplantısı koronavirüs nedeniyle ertelendi MHP BELEDİYE BAŞKANLARI İSTİŞARE TOPLANTISI KORONAVİRÜS NEDENİYLE ERTELENDİ

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