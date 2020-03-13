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Son dakika: 81 ile genelge gönderildi! 9 ülkeden giriş yasaklandı

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Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
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81 İLE GENELGE GÖNDERİLDİ! 9 ÜLKEDEN GİRİŞ YASAKLANDI

haberleri.. Koronavirüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile genelge gönderildi. Avrupa'nın 9 ülkesinden Türkiye'ye giriş çıkışların yasaklandığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığından 81 il Valiliği ve Hudut İdare Mülki Amirliklerine genelge gönderildi.

Almanya, Fransa ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye girişler yasaklandı. Koronavirüsle mücadelede alınan önlemler artırıldı.

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HUDUT KAPILARI KAPATILDI

Tüm hudut kapıları Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika, Hollanda'dan gelen yolculara 08.00 itibarıyla kapatılacak.

Söz konusu ülkelerden Türkiye yolcu giriş hudt kapıları kapatıldı.

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEDBİRLER HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle, yarın saat 08.00'den itibaren Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan Türkiye'ye yolcu girişlerinin tüm hudut kapılarından durdurulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 81 İl Valiliği ve Hudut Mülki İdare Amirliklerine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı genelge gönderdi.

Bakanlığın 81 ile gönderdiği genelgede hudut kapılarında alınacak tedbirler şu şekilde sıralandı:

-Bu kapsamda söz konusu ülkelerden ülkemize yolcu girişleri tüm hudut kapılarından durduruldu.
-Anılan ülke vatandaşları ile son 14 gün içeresinde bu ülkelerde bulunan diğer 3. ülke vatandaşları 14.03.2020 tarih saat 08.00' den sonra ülkemize alınmayacak.
-Belirtilen ülkelerin vatandaşlarının Türkiye'den çıkışlarında herhangi bir kısıtlama olmayacak.
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu ülkelere seyahatleri geçici olarak durduruldu.
-Anılan ülkeler ile ilgili olarak da daha önceki Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya uygulamalarında olduğu gibi Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar göre; muayene, kontrol, 14 günlük gözetim ve gerekli hallerde karantina işlemleri yapılacak.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı illere gönderdiği genelge ile söz konusu tedbirlere ilişkin gerekli çalışmaların ivedilikle planlanması/uygulanması ve konunun ilgili birim amirleri, valiler ve kaymakamlar ile diğer sıralı/sorumlu amirler tarafından takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

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