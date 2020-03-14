CHP’li başkan Ramazan İsmail Uygur'dan vekil kızına kıyak atama
31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimde İzmir Torbalı'da Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur'dan skandal atama geldi. Uygur, başkan olmasını sağlayan CHP milletvekili Hüseyin Yıldız’a borcunu, kızını Veteriner İşleri Müdürü yaparak ödedi.
31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Torbalı'da belediye başkanı seçilir seçilmez oğlunu 7 bin lira maaşla belediye şirketine genel müdür yardımcısı olarak atayan ve gelen tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kalan CHP'li Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, yeni bir atama skandalına imza attı. Milyonlarca vatandaş devlet memuru olabilmek için KPSS sınavlarında ter dökerken Başkan Uygur, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın kızı Ezgi Yıldız'ı önce özel kalem müdürlüğü kadrosundan devlet memuru yaptı, ardından da asaleten Veteriner İşleri Müdürü olarak atadı. Görevde yükselme sınavına girmeden ve 8 yıllık memuriyeti doldurmadan yapılan atama tepkilere neden oldu.
SINAVA GİRMEDEN YÜKSELDİ
Uygur, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi belediye başkan adaylarını belirleme sürecinde kendisinin Millet İttifakı'ndan Torbalı Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmesinde önemli rol oynadığı öne sürülen CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'a olan borcunu kızını işe alarak ödedi. Uygur, 26 yaşındaki Ezgi Yıldız'ı önce özel kalem müdürlüğü kadrosundan devlet memuru yaptı. Daha sonra ise asaleten Veteriner İşleri Müdürü olarak atadı. Görevde yükselme sınavına girmeden ve 8 yıllık memuriyeti doldurmadan yapılan atama, belediye kulislerinde 'Başkan diyet ödüyor?' şeklinde yorumlandı.
Normal koşullarda bir kişinin müdür olarak atanabilmesi için memuriyette 8 yılı doldurmuş olması gerekiyor. Ayrıca görevde yükselme sınavını da kazanmış olması şartı aranıyor. Uygur'un 2019'da özel kalem müdürlüğü kadrosundan KPSS sınavına girmeden devlet memuru yaptığı Ezgi Yıldız'ı belediyenin veteriner işlerine asaleten müdür olarak atamasının hem hukuken hem de etik açıdan yanlış olduğu belirtiliyor.
Sabah
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