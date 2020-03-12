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İBB bazı etkinlikleri mart sonuna kadar iptal etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2020
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İBB BAZI ETKİNLİKLERİ MART SONUNA KADAR İPTAL ETTİ

Büyükşehir Belediyesi (), oyunları, eğitimleri, müze ziyaretleri ve gibi alanlardaki etkinlikleri mart ayı sonuna kadar iptal etti.

Büyükşehir Belediyesi, insanlara koronavirüs bulaşmasını engelleyici tedbirler kapsamında oyunları, eğitimleri, müze ziyaretleri ve gibi alanlardaki etkinliklerin mart ayı sonuna kadar iptal edildiğini açıkladı.

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