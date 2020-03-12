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Bakan Pekcan'dan flaş açıklamalar! Koronavirüs fırsatçılarına yakın takip!
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından dezenfektan ve bazı gıda ürünlerinde artan fiyatlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan, "Haksız fiyat artışlarına karşı gereği yapılacak." ifadelerini kullandı.
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