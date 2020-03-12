İstek Vakfı'ndaki cinsel istismar skandalında KADEM'den flaş açıklama!
İstanbul Kartal İstek Özel Uluğbey Anaokulu'nda 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar davasının duruşması yarın görülecek. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)'nden yapılan açıklamada, "Yarın 09.30’da gerçekleşecek İstek Vakfı Davası’nı takip etmek ve dava öncesi saat 09.00’da kamuoyu açıklaması yapmak üzere İstanbul Anadolu Adliyesi önünde olacaktır." denildi.
İstek Vakfı'ndaki cinsel istismar skandalı davasının duruşması yarın görülecek. Yarınki dava öncesi Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)'den açıklama geldi. KADEM'den yapılan açıklamada "Duruşma takip edecek ve mağdur ailenin yanında yer alınacak." denildi.
İşte KADEM'den yapılan açıklama:
"13 Mart 2020 Cuma günü 09.30'da gerçekleşecek İstek Vakfı Davası'nı takip etmek ve dava öncesi saat 09.00'da kamuoyu açıklaması yapmak üzere İstanbul Anadolu Adliyesi önünde olacaktır.
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 13 Mart 2020 Cuma günü 09.30'da gerçekleşecek İstek Vakfı Davası'nı takip etmek ve dava öncesi saat 09.00'da kamuoyu açıklaması yapmak üzere İstanbul Anadolu Adliyesi önünde olacaktır.
2017 yılında İstanbul Kartal'da, Kartal Özel Uluğbey Anaokulu'nda 5 yaşındaki bir öğrenciye cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla İstek Vakfı'na dava açılmıştır.
KURUM YETKİLİLERİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞMADI
Dava sürecinde; mağdur ve ailesi, 7 Aralık 2017 tarihinde Bimer üzerinden suç duyurusunda bulunmuştur. 11 Aralık 2017 tarihinde de Savcılığa giderek şikayetçi olmuştur. İsnad edilen istismar fiiline ilişkin Adli tıpta kontrolü yapılarak beyanları alınan çocuk; yaşadığı süreci, kendisinden yaşı gereği bilmesi beklenmeyen ve hayal edemeyeceği detaylarla üç kez farklı pedagoglara çelişkisiz bir şekilde anlatmıştır. Olayın gerçekleştiği döneme ait görüntüler ise kurum yetkilileri tarafından ilgili makamlar ile paylaşılmamıştır. Yargılama boyunca görüntü kayıtlarının neden bulunamadığı üzerinde durulsa da bu konuda bir sonuç alınamamıştır.
MAĞDUR AİLENİN YANINDA OLACAĞIZ
KADEM, mağdur ve ailesinin adalet arayışında failin en ağır cezayı alması ve kamu oyunu süreçle ilgili bilgilendirmek için ailenin yanında yer alacak ve dava sürecini sonuna dek takip edecektir."
NE OLMUŞTU?
İstek Vakfı okulunda 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında görüntülerin mahkemeye gitmemesi ve İstek Vakfı tarafından rezaletin üstünün kapatılmaya çalışılması davanın avukatı Betül Altınsoy'u isyan etmişti. Müşteki ailenin avukatı Betül Altınsoy Twitter'dan yaptığı açıklamada olayın gerçekleştiği sürecin 7 sene öncesine kadarki görüntülerin mevcut olduğunu ancak olayın gerçekleştiği tarihte yani Ekim 2017'deki görüntülerin silindiğini veya gizlendiğini belirtmişti. Cinsel istismar davasında mağdurenin ailesinin 6 Aralık 2017'de şikayet dilekçesi verdiği ama 6 Aralık da dahil 2017 yılının geriye dönük tüm görüntülerinin kayıp olduğu ortaya çıktı.
OKULUN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
Yüzme öğretmeni Samet A.'nın kız öğrenci A.A.'ya cinsel istismar iddiasının 15 Eylül 2017 ve 6 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştiğinin öne sürüldüğü, 12 Mayıs 2000 ile 12 Aralık 2017 tarihleri arasına ait güvenlik kamerası görüntülerin olduğu ancak suç işlendiğine ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin bulunmadığı tespit edildi.
12 Mayıs 2000 ile 12 Aralık 2017 tarihleri arasına ait görüntülerin olduğu, ancak 2017 yılına ait yalnızca 7 Aralık 2017 ile 12 Aralık 2017 arasındaki görüntülerin olması dikkat çekiyor. 2017 yılına ait 355 günlük görüntüler bulunmuyor! Mağdurenin ailesinin okul yönetimine 6 Aralık 2017 tarihinde şikayet dilekçesi verdiği öğrenildi.
ALTINSOY: "2017'NİN EKİM AYINI İÇEREN GÖRÜNTÜLER YOK!"
Mağdurenin avukatı Betül Altınsoy, "Olayın gerçekleştiği sürecin 7 sene öncesine kadarki görüntüler mevcut, olaydan sonrası mevcut, ama tam süreci, 2017'nin Ekim ayını içeren görüntüler yok!" ifadelerini kullandı.
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