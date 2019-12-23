İstek Vakfı'nda taciz skandalı! 5 yaşındaki çocuğa...

1985 yılında Bedrettin Dalan'ın kurduğu İstek Vakfı'nda 5 yaşında bir kız çocuğunun tacize uğradığı iddia edildi. Ailenin avukatı Betül Altınsoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu konunun duyrulması için sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi. Altınsoy aynı zamanda İstek Vakfı'nın olayın üzerini kapatmaya çalıştığını da ifade etti.

2017 yılında İstek Vakfı'nda bir kız çocuğunun tacize uğradığını Twitter hesabı üzerinen açıklayan avukat Betül Altınsoy, sürecin 5 yaşındaki kızın yüzme derslerinin olduğu günlerde okula gitmek istememesi ve tepki vermesiyle başladığını belirtti.

"OKULUN YIKILDI" DEDİLER, KÜÇÜK KIZ HER ŞEYİ ANLATMAYA BAŞLADI

5 yaşındaki kız çocuğunun 2017 yılında İstek Vakfı'nda taciz edildiğini iddia eden Betül Altınsoy, "Ben Betül Altınsoy. İstek Vakfı'na ait bir anaokulunda cinsel istismara uğramış 5 yaşında bir çocuğun avukatıyım. Sizden duyurmanızı istediğim bir ricam var. Kızımız 2017 yılında İstek Vakfı Anaokulu'na gitmekteydi. Süreç, yüzme derslerinin olduğu günlerde küçük kızın okula gitmek istememesi ve tepki vermesiyle başladı. Aile durum karşısında şüphelenmeye başladığında kızına neden okula gitmek istemediğini sormaya başladı." dedi.

Altınsoy, "Bunun üzerine küçük kızımız detaylar vermeye başladı. İyice şüphelenen ailenin kızlarına "okul yıkıldı artık gitmeyeceksin" demeleri üzerine ise kız yaşadığı her şeyi anlatıyor. Burada paylaşmak istemediğim korkunç ifadeler! Tam bu noktada ailenin karşısında bir duvara dönüşen İstek Vakfı'nın dert ettiği tek bir konu oldu: İsmimiz basında geçmesin! Çünkü İstek Vakfı'na göre marka değeri 5 yaşında bir çocuğun yaşadığı bu korkunç olaydan daha önemliydi. Sanık yüzme öğretmeni Samet A.'yı işten çıkartan okul ne ailenin sorularına bir cevap verdi ne de olayın gerçekleştiği mekanın kamera görüntülerini paylaştı. Bir oyalama sürecinin arkasından okul, savcılık tarafından istenen görüntüleri teslim etmek zorunda kaldı. Ancak bu sefer de aile ikinci bir skandalla karşı karşıya kaldı." ifadelerine yer verdi.

"KAMERA GÖRÜNTÜLERİ YERİNE BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENDİ"

Altınsoy, "Olayın gerçekleştiği sürecin 7 sene öncesine kadarki görüntüler mevcut, olaydan sonrası mevcut, ama tam süreci, yani 2017'nin Ekim ayını içeren görüntüler yok! Karşımıza örülen duvara rağmen iddianameyi hazırlattık ve süreci mahkemeye taşıdık ancak üzerimizdeki baskı bitmedi.5 yaşında bir çocuk, adli tıp dahil 3 yerde hiç çelişkisiz tüm süreci anlatıyor, fakat koca koca insanlar küçücük bir çocuğun istismarını örtmeye çalışıyor. Vakfın hukuk müşaviri mahkemeye gelmiş davayı izlerken okul görevlileri aynı ifadelerle üç maymunu oynuyor. Kamera kaydı görüntülerindeki şüpheli durumun üzerine gidilmesi gerekirken mahkeme bilirkişi raporu istiyor." ifadelerini kullandı.

"GÖRÜNTÜLER NEREDE İSTEK VAKFI?"

Görüntülerin ortaya çıkması için çalışmalarına devam edeceğini ifade eden avukat Betül Altınsoy ifadelerini şöyle sonlandırdı;

"İstenen rapor uyku odasının tenha bir yer olup olmadığı! Yani "görüntüler nerede?" diyemeyen mahkeme, çocuğun çelişkisiz ifadesine ve sanık ile kurumunun şüpheli hâllerine rağmen uyku odasının tenhada olmamasını sanık lehine kullanma girişiminde! Bu konu ilk gündeme geldiğinde henüz iddianame hazırlama aşamasındaydık. Çok yol katettik ancak aynı engeller devam etti ve ediyor. Hiçbir marka değeri 5 yaşında bir çocuktan daha önemli değildir! Bu davanın avukatı olarak önümüze örülen duvara karşı sizden mahkemenin sormadığı soruyu sormanızı ve sesimizi duyurmanızı istiyorum: #GörüntülerNeredeİstekVakfı"